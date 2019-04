PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wahlplakate in Idstein beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

Idstein, Wiesbadener Straße / Limburger Straße, 17./18.04.2019 zw. 22:30 Uhr und 06:00 Uhr

Unbekannte habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Wahlplakate der Partei AFD beschädigt. Nach Angaben des Anzeigenerstatters haben diese in einer Höhe von etwa 3m gehangen. Der oder die Täter könnten daher Hilfsmittel genutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Idstein unter 06126 - 93940 zu wenden.

gef.: Ertner, POK und KvD

