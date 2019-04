PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019 um 19:00 Uhr, ereignete sich in der Forsthausstraße in Taunusstein ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 81jähriger Taunussteiner bog mit seinem PKW, von der Wiesbadener Straße aus kommend, in die Forsthausstraße ein. Hierbei kam er zu weit nach rechts und prallte im Verlauf der Kurve gegen zwei dort parkende PKW. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug des Verursachers nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt stand der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eröffnet, eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell