PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit Traktor und zwei Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

Unfallort: Gemarkung 65388 Schlangenbad, Bundesstraße 260 zwischen Abfahrt Schlangenbad-Süd und Abfahrt Schlangenbad-Georgenborn

Unfallzeit: Montag, 01.04.2019, ca. 20.25 Uhr

Gesamtschaden: ca. 30.000,- Euro

Unfallbeteiligte: 1. Fahrer: männlich, 81 Jahre alt, wohnhaft in Schlangenbad, verletzt in Krankenhaus eingeliefert, Pkw Fiat Panda, völlig zerstört, Totalschaden, Schadenshöhe ca. 5000,- Euro 2. Fahrer: männlich, 21 Jahre alt, wohnhaft in Bad Schwalbach, verletzt in Krankenhaus eingeliefert, Landwirtschaftliche Zugmaschine, Marke John Deere, erheblicher Heckschaden, vermutlich Totalschaden, Schadenshöhe ca. 25.000,- Euro

Unfallhergang: Ein 81-jähriger Mann überholte zwei auf der rechten der beiden bergan führenden Fahrspuren der Bundesstraße 260 fahrende Fahrzeuge. Nach dem Wiedereinscheren von der linken auf die rechte Fahrspur prallte er frontal in das Heck eines dort in gleiche Richtung fahrenden Traktors. Anschließend drehte sich der Pkw um die eigene Achse, überschlug sich und prallte gegen die linksseitige Leitplanke. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und wurden zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 260 musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen durch Rettungsdienst und örtliche Feuerwehr und der umfangreichen Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei bis gegen Mitternacht voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten örtlich umgeleitet. Nach Angaben von Zeugen soll der Traktor hinten nicht beleuchtet gewesen sein.

Vorbildlich verhielten sich die Insassen der beiden überholten Fahrzeuge. Sie hielten sofort an, sicherten die Unfallstelle ab, befreiten den Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug und kümmerten sich um die Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

gefertigt: Schwenk, PHK und KvD

