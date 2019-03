PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oestrich-Winkel

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 30.03.2019, brach gegen 11:50 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Oestrich-Winkel aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus, bei dem die beiden Bewohner leicht verletzt wurden. Als einer der beiden Bewohner gegen Mittag die Zimmertür öffnete, schlugen im Flammen entgegen. Da er selbst die Flammen nicht mehr löschen konnte, verständigte er die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte. Vorsichtshalber mussten die restlichen Hausbewohner ihre Wohnungen verlassen. Für die Durchführung der Löscharbeiten wurde die Hauptstraße für die Dauer von ca. einer Stunde vollgesperrt, sodass es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die beiden Wohnungsmieter, 35 (weiblich) und 51 Jahre (männlich) alt, wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude ausreichend belüftet hatte, konnten die restlichen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

gefertigt: Naujock, POK eingestellt: Hilbrecht, POKin und KvD-Vin

