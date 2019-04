PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Streit nach Taxifahrt eskaliert

Bad Schwalbach (ots)

Tatort: Schwalbacher Straße, 65343 Eltville Tatzeit: Sonntag, 14.04.2019, 03:15 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast nach Zahlungsschwierigkeiten zu einer handfesten Auseinandersetzung, infolgedessen der Taxifahrer leicht verletzt wurde. Ein 56-jähriger Taxifahrer aus Frankfurt transportierte einen 46-jährigen Eltviller von Frankfurt nach Eltville. Nach Abschluss der Fahrt kam es seitens des Eltvillers zu Zahlungsschwierigkeiten, welche nach verbaler Auseinandersetzung in Handgreiflichkeiten endeten. Der Taxifahrer gab an, von seinem Fahrgast geschlagen worden zu sein. Der Eltviller stieg anschließend aus dem Taxi aus und lief die Schwalbacher Straße entlang. Der Taxifahrer beschleunigte anschließend seinen Pkw und fuhr direkt auf den auf dem Bürgersteig laufenden Eltviller zu, sodass dieser zur Seite springen musste, um nicht umgefahren zu werden. Der Eltviller wurde durch den Sprung in eine Hecke glücklicherweise nicht verletzt.

Ein bei dem Taxifahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Bei ihm wurden eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Taxifahrer wurde nach den erfolgten Maßnahmen vor Ort entlassen.

Gefertigt: Hilbrecht, POKin und KvD-Vin

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen