Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - LKW übersieht Radfahrer

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag befährt ein 87jähriger Lemgoer mit seinem Fahrrad die Engelbert-Kämpfer-Straße in Lemgo auf dem dortigen Geh-/Radweg. An der Einmündung Engelbert-Kämpfer-Straße / Stiftstraße übersieht ein 29jähriger LKW Fahrer aus Bielefeld den Radfahrer und stößt mit ihm beim Anfahren zusammen. Hierbei verletzt sich der Lemgoer schwer und wird ins Klinikum Lemgo eingeliefert, wo er stationär verbleibt.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell