Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.01.2020

Peine (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Vechelde. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 15:05 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Konrad-Adenauer-Ring ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/8043730, zu melden.

Einbrecher entwendeten Tresor

Gemeinde Edemissen. In der Zeit von Samstag, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 21:40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hagenstraße ein. Sie entwendeten einen Tresor in dem sich unter anderem Schmuck und Bargeld nefanden. Sie entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von etwa 3.300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edemissen, Telefon 05176/976740, zu melden.

Einbrecher erbeuteten Bargeld

Gemeinde Ilsede. Unbekannte Täter drangen am Sonntag, zwischen 15:15 Uhr und 18:15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Diebesgut. Die Täter entwendeten Bargeld aus dem Haus und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 16.300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Unbekannte beschädigten diverse PKW

Zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 09:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter diverse PKW in der Werderstraße in Peine. An insgesamt fünf Fahrzeugen (VW Touran, Audi A 3, VW Touran, KIA Rio, Mercedes C-Klasse) wurden die Außenspiegel offenbar beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Schaufenster eines Reisebüros beschädigt

In der Querstraße in Peine wurde eine Schaufensterscheibe eines Reisebüros zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sonntag, 12:10 Uhr, durch unbekannte Täter beschädigt. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

