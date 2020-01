POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom 19.01.20

Polizei Salzgitter

Einbruch in Motorradgeschäft

In der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 08:00 Uhr brechen unbekannte Täter in ein Motorradgeschäft in der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine ein. Hier entwenden sie eine orange/schwarze Aprillia RSV4 1100 im Wert von ca. 25000 Euro.

Einbruch in Wohnung

Ein weiter Einbruch ereignete sich in Vechelde, in der Braunschweiger Straße. In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 01:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses. Hier durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten schließlich Schmuck und Bargeld in zurzeit nicht bekannter Höhe. Auch ein anwesender Labrador-Rüde schreckte die Täter nicht ab, er wurde von ihnen in einen Raum der Wohnung gesperrt.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Peine unter der Tel.nr.: 05171-999-0

