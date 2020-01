Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. Januar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage

Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus Samstag, 18.01.2020, i.d.Z. von 17:00 Uhr bis 20:44 Uhr 38173 Sickte, Am Mühlengraben

Bislang unbekannte Täter nutzten am Samstag, 18.01.2020, i.d.Z. von 17:00 Uhr bis 20:44 Uhr, die kurze Abwesenheit des Bewohners eines Einfamilienhauses in Sickte, Am Mühlengraben, gelangten gewaltsam in das Haus, durchsuchten es und entwendeten div. Wertgegenstände.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an PKW Freitag, 17.01.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, 18.01.2020, 08:00 Uhr 38170 Schöppenstedt, Hinter der Bahn

In der Zeit von Freitag, 17.01.2020, 16:00 Uhr bis Samstag, 18:01.2020, 08:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in Schöppenstedt, Hinter der Bahn, zwei Pkw. Von einem schwarzen Opel Vectra wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite von einem silbernen VW Caddy, der am gleichen Ort abgestellt war, der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder die Polizeistation in Schöppenstedt unter 05332 / 9369-12

Brandalarm auf Grund verbranntem Essen, eine verletzte Person Samstag, 18.01.2020, 20:36 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Schützenstraße

Grund für eine Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Wolfenbüttel am Samstag, 18.01.2020, 20:36 Uhr, war ein verbranntes Essen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Rauchmelder der Wohnung ausgelöst und durch Zeugen die Feuerwehr verständigt. Diese traf nach Türöffnung auf die schlafende Bewohnerin, die auf Grund des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt wurde. Schaden am Gebäude entstand nicht, so dass die Wohnung nach Durchlüftung wieder verschlossen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell