Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 17.01.2020 - 18.01.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigungen

Am 18.01.20, um 02.55 Uhr, kam es in der Hertastraße in Salzgitter-Bad zu zwei Sachbeschädigungen. Ein 18 Jahre alter Mann hatte nach dem Verlassen einer Feier auf dem Nachhauseweg an einem geparkten Pkw Renault einen Seitenspiegel abgetreten. Ferner trat der Täter gegen eine Hauseingangstür, beschädigte ein Türbrett und verschwand dann in seiner Wohnung. Die eingesetzten Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

