Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Ausgebrannter Roller

Haselünne (ots)

Heute Morgen gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei Herzlake ein abgebrannter Roller in Dohren gemeldet. Dieser wurde noch leicht qualmend auf einem Feld an der Kreuzung zwischen Wettruper Straße und Wellenstraße in Dohren gefunden. Aufgrund der Schäden an dem Kleinkraftrad war nicht erkennbar, um was für ein Fabrikat es sich handelt. Auch ein Halter konnte aufgrund des entfernten Kennzeichens nicht ermittelt werden. Die Brandursache ist unbekannt. Unmittelbar neben dem ausgebrannten Roller fanden die Beamten einen benutzten Feuerlöscher, mit dm augenscheinlich versucht wurde den Brand zu löschen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Haselünne, Tel. 05961/955820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell