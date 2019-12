Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallverursacher gesucht

Meppen (ots)

Am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 08:40 Uhr bis 08:45 Uhr, fuhr ein Pkw-Führer vom Parkplatz einer Arztpraxis an der Bokeloher Straße in Meppen, rückwärts auf die Fahrbahn der Bokeloher Straße. Hierbei kollidierte er mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Pkw VW Up der Bürgerhilfe. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

