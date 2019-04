Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

In der Zeit vom 24.04. bis 27.04.2019 wurde in der Koblenzer Straße ein geparkter PKW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261-1030.

