POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 17. Januar 2020:

Kneitlingen: GPS Empfänger aus Traktoren entwendet

Mittwoch, 15.01.2020, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.01.2020, 13:20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag aus zwei Traktoren die jeweils fest verbauten GPS Empfänger sowie die dazugehörigen Antennen. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes in Kneitlingen abgestellt. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 8000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Donnerstag, 16.01.2020, gegen 20:20 Uhr

Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Cremlingen einen 21-jährigen Autofahrer, der zuvor mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Cremlingen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-Jähruige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wolfenbüttel: Wohnungseinbruch

Donnerstag, 16.01.2020, zwischen 05:00 Uhr und 20:30 Uhr

Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten bislang unbekannte Täter über den Balkon und Aufbrechen der Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Pfingstanger in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der oder die Täter Schmuck. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

