Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluß von Betäubungsmittel unterwegs

Düren (ots)

Weil er mit seinem Mofaroller deutlich zu schnell unterwegs war, wurde ein 35-jähriger Dürener in der Sonntagnacht, gegen 00.45 Uhr, in der Birkesdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden nicht nur technische Veränderungen an seinem Zweirad festgestellt, sondern ebenfalls deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Nach einem positivem Drogentest musste der Rollerfahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Da der 35-jährige ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell