Polizei Düren

POL-DN: Raubüberfall auf den Dorfladen in Nideggen-Wollersheim

Nideggen (ots)

Am Samstag, gegen 05:20 Uhr, raubten zwei maskierte Täter den Dorfladen in Nideggen-Wollersheim aus. Die 39jährige Geschädigte hatte den Dorfladen in Wollersheim geöffnet und holte noch die Zeitungen rein, als sie von zwei maskierten Tätern unter Vorhalt einer Schußwaffe aufgefordert wurde, einen Tresor zu öffnen. Die Täter raubten das Wechselgeld und den Tresorinhalt und flüchteten in unbekannte Richtung. Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die 39jährige Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: Ein Täter ca. 180 groß, normale Figur, sprach Deutsch mit osteuropäischen Akzent. Der zweite Täter war ca. 170 cm groß. Weitere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtung bzgl. Tätern und/oder Fluchtfahrzeug gemacht haben. Hinweise bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421-9496425 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell