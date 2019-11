Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Fahrerin erfasst Fußgängerin und flüchtet

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es in Düren auf der Victor-Gollancz-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nachdem die Pkw-Fahrerin zuerst anhielt, stieg sie unvermittelt wieder in ihren Wagen ein und fuhr weg. Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige geschrieben.

Gegen 18:15 Uhr wollte eine Fußgängerin die Victor-Gollancz-Straße auf Höhe von links nach rechts in Richtung "Peschschule" überqueren. Sie setzte an um die Straße zu queren, wurde dabei aber auf der Straßenmitte von einem sich nähernden Pkw am Bein erfasst und zu Fall gebracht. Die Fahrerin des Pkw, eine Frau aus Düren, hielt zunächst an und gab nach Aussage der Fußgängerin an, dass sie diese nicht gesehen habe.

Zwischenzeitlich trafen zwei Zeuginnen am Unfallort ein, die der 23-jährigen gestürzten Frau aus Aachen helfen wollten. Ein RTW wurde gerufen. Währenddessen versetzte die Pkw-Fahrerin ihren Wagen an den Straßenrand und begann zu telefonieren. Kurze Zeit später setzte sie sich ohne Ankündigung in ihr Auto und verließ die Unfallstelle.

Die beiden Zeuginnen konnten sich jedoch das Kennzeichen merken. Die eingesetzten Polizisten statteten der Dame zu Hause einen Besuch ab. Dort gab die 58-Jährige an, sie habe sich entfernt, da sie dringend zu Hause erwartet wurde. Sie gab weiterhin an, dass sie die Polizei später habe verständigen wollen. Gegen die Fahrerin des Pkw wurde Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort geschrieben.

Die angefahrene Frau musste im RTW behandelt werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Schwere der Verletzung noch nicht abschätzbar.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell