POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel für den Zeitraum von Freitag, 17.01.2020 bis Samstag, 18.01.2020;09:00 h

Diebstahl eines Pedelec:

Do, 16.01.20, 17:00 h - 17.01.20, 16:00 h 38319 Remlingen, Am Ammerbeek

Durch einen bisher unbekannten Täter ist ein blau/graues Pedelec der Marke Fischer aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet worden. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0, bzw. an die Polizeistation Remlingen, Tel. 05336/1755

Diebstahl von Werkzeugen und eines Traktors:

Mittwoch, 15.01.20, 11:00 h - Freitag, 17.01.20, 10:00 h 38315 Hornburg, Auf dem Hagenberg

Unbekannte Täter haben sich Zugang zu einem Gartengrundstück verschafft und dort aus zwei Abstellschuppen Werkzeuge und einen Traktor der Marke Jinma entwendet.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0, bzw. an die Polizeistation Schladen, Tel. 05335/9296-0

Diebstahl von Tieren:

16.01.20,17:00 h - 17.01.20,15:30 h

38170 Winnigstedt, Untere Straße

Nach Aufbrechen eines Vorhängeschlosses haben bisher unbekannte Täter Zugang zu einer Vogelvoliere erlangt. Aus dieser Voliere sind 27 Kanarienvögel entwendet worden.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0, bzw. an die Polizeistation Schöppenstedt, Tel. 05332/9369-0

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Freitag, 17.01.2019, 16:00 h Wolfenbüttel, Ahlumer Str. 24.

Der Unfallverursacher befährt die Ahlumer Str. in Wolfenbüttel, in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Vorbeifahren kollidiert der Verursacher mit einem am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus und beschädigt dessen linken Außenspiegel. Danach entfernt sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben von der Unfallstelle.

Verkehrsunfälle im Landkreis Wolfenbüttel im Zusammenhang mit widrigen Straßenverhältnissen:

In den Morgenstunden des 17.01.2020 ist es im Landkreis Wolfenbüttel zu vier Verkehrsunfällen gekommen, weil die jeweiligen Fahrzeugführer ihre Fahrweise nicht den jahreszeitbedingten Witterungsverhältnissen angepasst haben. Die beteiligten PKW sind jeweils von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen bzw. im Straßengraben gelandet. Die entstandenen Schäden sind indes eher marginal.

