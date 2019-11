POL-KA: (KA) Pfinztal - PKW verliert vier Kompletträder aus Kofferraum - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang unbekannter PKW-Führer hat am vergangenen Mittwoch in Pfinztal-Söllingen während der Fahrt vier PKW-Räder aus seinem Kofferraum verloren. Diese kollidierten mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden ist. Im Bereich der Ortsausfahrt von Söllingen in Fahrtrichtung Kleinsteinbach erkannte am 30.10.2019 gegen 17:45 Uhr eine 43-jährige PKW-Führerin plötzlich in ihrem Scheinwerferlicht, wie ihr vier PKW-Räder entgegen rollten. Sie bremste sofort ab, konnte einen Zusammenstoß mit den herrenlosen Rädern jedoch nicht mehr vermeiden. An ihrem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Verursacher fuhr mit geöffneter Kofferraumklappe unbeirrt weiter. Zeugen und ggf. weitere Geschädigte, die einen dunklen PKW mit geöffneter Heckklappe, evt. sogar mit herausragenden Reifen, gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, 0721 94484-0, in Verbindung zu setzen.

