Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Friseurgeschäft

Hattingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte gewaltsam das Fenster eines Friseurgeschäftes am Domplatz auf und kletterten über einen bereitgestellten Stuhl durch das höher gelegene Fenster in den Geschäftsraum. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, entwendeten Bargeld aus der Kasse und flüchteten unerkannt.

