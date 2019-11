POL-H: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Hemmingen schwer verletzt

Polizeidirektion Hannover

Nachdem ein 62 Jahre alter Autofahrer am Dienstagvormittag, 12.11.2019, eine 84-Jährige an der Göttinger Landstraße (Arnum) offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen hat, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 62 Jahre alte Mann aus Hemmingen gegen 09:50 Uhr mit seinem Toyota Yaris auf der Wilkenburger Straße in Richtung der Bundesstraße (B) 3 unterwegs. An der Kreuzung zur B 3 wollte er bei Grün nach links in Richtung Pattensen abbiegen. Dabei übersah er die Seniorin, die zeitgleich bei Grünlicht an einer Fußgängerfurt die Bundesstraße überquerte, offenbar aufgrund der tief stehenden Sonne. Im weiteren Verlauf bremste er mit seinem Pkw und es ist derzeit nicht geklärt, ob es zwischen der Frau und dem Fahrzeug zu einer Berührung kam. Dennoch stürzte die 84-Jährige aus Hemmingen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. /now, has

