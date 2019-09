Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Enkeltrick gescheitert

Erkelenz-Tenholt (ots)

Eine 76-jährige Frau aus Erkelenz erhielt am Donnerstag, 19. September, gegen 11.45 Uhr, einen Anruf von einer offenbar jüngeren, weiblichen Person. Die Rufnummer war unterdrückt. Die Anruferin meldete sich mit den Worten "Hallo, was machst du gerade?". Da die Rentnerin nicht wusste, wen sie da in der Leitung hatte, fragte sie nach. Die junge Frau gab sich daraufhin als ihre Enkelin aus. Sie schilderte, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und dringend Geld zu benötigen. Da der Seniorin die Situation seltsam vorkam, beendet sie das Gespräch. Anschließend rief sie selbst bei Familienangehörigen an und erfuhr, dass ihre Enkelin keinen Unfall hatte und sie das Opfer eines Telefonbetruges geworden wäre. Sie erstattete Anzeige.

Dank ihrem guten Gespür und der absolut richtigen Reaktion, das Gespräch zu beenden, endete die Straftat im Versuch.

Damit Telefonbetrüger nicht erfolgreich sind, gibt die Polizei folgende Hinweise:

- Sprechen Sie mit ihren älteren Angehörigen über die Methoden der Trickbetrüger. - Wenn jemand Sie telefonisch um Geld bittet, sollten Sie immer misstrauisch werden. - Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, z.B. ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn unter der ihnen bekannten und selbst herausgesuchten Rufnummer zurück. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige. - Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten ihrer örtlichen Polizei gerne.

