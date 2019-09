Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Anrufe von falschen Polizeibeamten

Limburgerhof (ots)

Zu insgesamt drei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten kam es am Donnerstag, den 05.09.2019, im Ortsgebiet von Limburgerhof. Angeblich wären Einbrecher festgenommen worden, die die Adresse der Angerufenen bei sich gehabt hätten. Der Anrufer versuchte im Fortgang Informationen über Wertgegenstände der Angerufenen zu erfragen. In allen drei Fällen wurde das Telefonat vom Angerufenen beendet, ohne dass Hinweise zu Wertgegenständen gegeben wurden. In der Regel versuchen falsche Polizisten auf diesem Wege Wertsachen vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch an sich zu nehmen, um sie zu schützen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und rät im Zweifelsfall sich bei der richtigen Polizei zu vergewissern.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell