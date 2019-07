Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hochsitz und Waldstück fangen Feuer - Polizei geht von Brandstiftung

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Johann-Sebastian-Bach-Straße 26.07.2019, 05.25 Uhr

Am Freitagmorgen wurde die gegen 05.38 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt von einer aufmerksamen Zeugin alarmiert, weil in einem Waldstück ein demontierter Hochsitz und rund sechs Quadratmeter Wald in Brand geraten waren. Der Brandort befindet sich an einem Feldweg, der die Verlängerung der Johann-Sebastian-Bach-Straße darstellt. Die Brandbekämpfer waren wenige Minuten später mit acht Kameraden vor Ort und löschten den Brand. Die hinzugezogene Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und kann einen technischen Defekt, sowie eine Selbstentzündung ausschließen. Von daher fragen die Beamten, ob Zeugen verdächtige Personen gesehen haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

