Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lagerhalle - Täter entwenden Armbanduhren

Wolfsburg (ots)

Velpke, Helmstedter Straße 23.07.2019, 18.00 Uhr - 25.07.2019, 15.00

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.000 Uhr in die Lagerhalle eines Verkaufsmarktes in der Helmstedter Straße eingebrochen. Dabei haben sie eine Vielzahl an Armbanduhren entwendet und einen Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro angerichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Unbekannten mit brachialer Gewalt eine Hintertür und gelangten so ins Innere der Räumlichkeiten. Hier begaben sich die Unbekannten schweinbar zielstrebig und mit Ortskenntnis zu den Aufbewahrungsbehältnissen der Uhren und entwendeten die tragbaren Zeitmesser. Danach verschwanden sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell