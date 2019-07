Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon und Kino - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Papenberg 24.07.2019, 18.00 Uhr - 25.07.2019, 07.00 Uhr

Helmstedt, Nordertor 24.07.2019, 23.15 Uhr - 25.07.2019, 08.30 Uhr

Zu einem Einbruch in einen Friseursalon und einem weiteren Einbruch in ein Kino kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Helmstedter Innenstadt. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Bargeld in noch festzustellender Höhe.

Zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr gelangten die Täter auf den Hinterhof eines Friseursalons in der Straße Papenberg. Hier erklommen sie ein Flachdachanbau und öffneten gewaltsam ein Fenster, durch welches sie in die Räume des Friseursalons gelangten. Anschließend durchwühlen sie das dortige Mobiliar und entwendeten schließlich einen Möbeltresor mit unbekanntem Inhalt.

Der zweite Einbruch geschah im Zeitraum zwischen Mittwochabend 23.15 Uhr und Donnerstagmorgen 08.30 in ein Kino in der Straße Nordertor.

Hier gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Täter während oder nach der letzten Vorstellung im Kino versteckte um anschließend eine Geldkassette mit einer unbestimmten Summe an Bargeld zu entwenden und danach durch den Notausgang zu entschwinden.

Die Beamten hoffen darauf, dass in beiden Fällen die Täter durch Zeugen beobachtet worden sind. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu beiden Taten geben können, sich bei der Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell