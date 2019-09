Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Versuchter Betrug - Telefonanruf

Mutterstadt (ots)

"Aufgrund eines Unfalles brauche ich leihweise 1.000 EUR" waren die sinngemäßem Worte eines männlichen Anrufers am Donnerstag, 05.09.2019, gegen 15:00 Uhr. Weiter versuchte der Anrufer den Angerufenen erraten zu lassen, wer denn am Telefon sei. Dies ist eine typische Masche, um dann den Anruf eines angeblichen Verwandten oder Bekannten vorzutäuschen: Aufgrund einer Notlage würde man wie hier Geld benötigen. Dieses soll dann über einen für den Angerufenen unbekannten Mittelsmann abgeholt und dem angeblichen Verwandten und Bekannten überbracht werden. Korrekt verhielt sich in diesem Fall der Angerufene, der das Telefongespräch beendete ohne irgendwelche Daten herauszugeben oder Geldauszahlungen zu veranlassen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen wegen versuchten Betruges.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell