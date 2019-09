Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrug durch Umtauschversuch mit fehletikettierter Ware (24/0509)

Speyer (ots)

05.09.2019, 11:05 Uhr

Am Donnerstag gegen 10 Uhr kaufte eine 43jährige Frau aus Speyer Ware im Wert von ca. 70 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße ein. Etwa eine Stunde später erschien sie erneut in dem Bekleidungsgeschäft und wollte die Ware wieder zurückgeben. Dabei fiel der aufmerksamen Kassiererin auf, dass die Etiketten der zuvor gekauften Ware, an ältere, günstigere Ware des Geschäftes befestigt wurden. Zudem waren die inneren Etiketten der Ware teils abgeschnitten bzw. die Artikelnummern unkenntlich gemacht. Auch die die Größenangaben der "Umtauschware" stimmten nicht mit den Verkaufsetiketten überein. Der Beschuldigten wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen sie wurde seitens der Polizei ein Strafverfahren wegen Betrug eingeleitet.

