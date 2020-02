Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Diebstahl eines Motorrads - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.02.20, zwischen 16 und 20 Uhr wurde vom Parkplatz in der Schallbacher Straße / Mattenwaldweg ein Motorrad "KTM 125 Duke" entwendet. Die Täter knackten nach derzeitigen Erkenntnissen das Lenkradschloss und entfernten das nicht mehr fahrbereite Motorrad auf bislang unbekannte Weise. Hierbei wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug zum Abtransport benutzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen sich unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

