Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen-Höllstein: Defekt an einer Mikrowelle sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.02.20, gegen 08.45 Uhr, wurde in der Sägemattstraße eine Mikrowelle gemeldet, die vermutlich aufgrund eines technischen Defekts anfing zu rauchen. Der Besitzer handelte geistesgewärtig und verbrachte das Gerät auf seine Terrasse. Hierbei atmete er Rauch ein, weshalb er vorsorglich durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht wurde. Außer an der Mikrowelle entstand kein weiterer Sachschaden. Die Feuerwehr Steinen belüftete das Wohnhaus.

