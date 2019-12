Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht 72-jährigen Rentner

Bad Oeynhausen (ots)

Seit dem 27.12.2019, 18:00 Uhr, wird ein 72-jähriger Rentner aus Bad Oeynhausen vermisst. Im Rahmen einer großen angelegten Suchaktion der Polizei, bei dem auch ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund im Einsatz waren, wurde in den Abendstunden das Fahrzeug des Rentners im Ortsteil Dehme aufgefunden. Der eingesetzte Hund konnte seine Spur aufnehmen, die in den angrenzenden Weserwiesen endete. Die Suche konzentrierte sich auch zu Wasser mithilfe von Wasserschutzpolizei und Feuerwehrboot. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 23:00 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen und werden im hellen am 28.12.2019 fortgesetzt. Die Ermittlungen zum Verschwinden des Rentners dauern an. Der Rentner wird wie folgt beschrieben: ca. 190 cm groß, sehr schlank, graues schütteres Haar, bekleidet mit grüner Jacke, schwarzer Jeans und Hausschuhe, Der 72-Jährige führt einen Gehstock mit. Sachdienliche Hinweise an Polizei Minden 0571-88660.

