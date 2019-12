Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191226.4 Heide: Einbrecher am Heiligabend aktiv

Heide (ots)

Am 24. Dezember 2019 haben Einbrecher in Heide vier Objekte heimgesucht und mehr oder weniger viel Beute gemacht. In einem Fall war es vermutlich das Auslösen einer Alarmanlage, das die Täter in die Flucht schlug.

In der Nacht zum Heiligabend verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 03.05 Uhr durch das Zerstören eines Grundstückzaunes Zutritt zu einem Firmengelände in der Hinrich-Schmidt-Straße. Kurz nach 03.00 Uhr lösten sie hier eine Alarmanlage aus und ergriffen vermutlich daraufhin die Flucht. Bei Eintreffen eines Sicherheitsdienstes und der Polizei waren die Unbekannten über alle Berge. In das Betriebsgebäude waren sie bis dahin nicht eingedrungen, der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 100 Euro liegen. Weitere Einbrüche ereigneten sich zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr in der Kolberger Straße und im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 22.30 Uhr in der Waldstraße. Die Täter stiegen jeweils in die Einfamilienhäuser ein und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Kurz vor Mitternacht brachen sie zudem in der Tweitjenkoppel ein und richteten dabei einen Schaden in Höhe von 250 Euro an.

Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

