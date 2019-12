Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191226.3 Burg: Brand eines Einfamilienhauses

Burg (ots)

Am heutigen Morgen ist in Burg ein Einfamilienhaus bis zur Unbewohnbarkeit ausgebrannt. Fünf Personen, die sich bei Ausbruch des Feuers in dem Objekt befanden, erlitten Rausgasintoxikationen, ein Feuerwehrmann verletzte sich während der Löscharbeiten.

Kurz nach 06.00 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses in der Große Mühlenstraße ein Feuer aus. Die zwei Erwachsenen und die drei Kinder, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhielten, flüchteten ins Freie, erlitten allerdings leichte Rauchgasvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus. Zwei Hunde kamen bei dem Brand ums Leben. Im Zuge der Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann durch die Öffnung einer Treppe aus dem 1. Geschoss ins Erdgeschoss und verletzte sich dabei vermutlich leicht.

Nach gut zwei Stunden war das Feuer gelöscht, nach ersten Schätzungen dürfte Totalschaden an dem Haus entstanden sein. Die Ermittlungen in dieser Sache übernimmt die Heider Kripo, nähere Erkenntnisse zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor.

Merle Neufeld

