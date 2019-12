Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191223.4 Süderhastedt: Verkehrsunfall mit Wohnmobil

Süderhastedt (ots)

Am 23. Dezmeber, gegen 10.40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Süderhastedt ein Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil. Das kleine VW Wohnmobil befuhr die Hauptstraße in Süderhastedt in Richtuntg Krummstedt. Von einem Grundstück wollte eine 53 jährige Anwohnerin in die Hauptstraße einfahren und übersah den herannahenden 45jährigen Süderheistedter. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Wohnmobil in den Graben geschleudert wurde. Die 52 jährige Beifahrerin wurde dabei leicht veletzt und konnte vor Ort behandelt werden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Am Wohnmobil entstandt ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro. An dem VW der Süderhastedterin etwa 2000 Euro. Auch der Seitenstreifen wurde beschädigt.

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0)

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell