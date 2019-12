Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191223.3 Heide: Unfallflucht

Heide (ots)

Am 20. Dezember, zwischen 08.20 und 12.45 Uhr, ereignete sich in der Rungholtstraße gegenüber der Hausnummer 9 ein kleiner Verkehrsunfall. Eine 32 jährige Lehrerin parkte ihren Audi um 08.20 Uhr in der Rungholtstraße in Heide. Als sie gegen 12.45 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Auto angefahren wurde. Stoßstange und Kofferraum wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 900 Euro. Leider hat sich niemand für den Unfall verantwortlich gemeldet. Die Frau konnte sich erinnern, dass hinter ihr ein weißer älterer VW Bus T 3 gestanden hat. Am Steuer saß eine Frau Mitte 40 mit kurzen blonden Haaren. Da es an ihrem Auto weißen Lackabrieb gibt, könnte der VW Bus in Betracht kommen. Hinweise bitte an die Polizei in Heide unter 0481-940

Stefan Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell