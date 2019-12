Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191223.1 Trennewurth: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Trennewurth (ots)

In der Nacht zu heute hat sich auf der Bundesstraße 5 in Trennewurth ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Autofahrerin kam mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Sie erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 01.05 Uhr war die Dithmarscherin in einem BMW auf der Bundesstraße 5 aus Richtung Meldorf kommend in Richtung Marne unterwegs. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve geriet die 42-jährige Autofahrerin aus Meldorf vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und vorliegender Alkoholbeeinflussung zunächst über die linke Fahrspur auf den linken Grünstreifen. Nach einigen Metern wurde das Fahrzeug wieder auf die rechte Fahrspur zurückgelenkt und landete auf dem rechten Grünstreifen. Dort drehte sich der PKW und prallte schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug erneut und kam quer zur Fahrbahn auf dem Geh- und Radweg zum Stillstand. Auf Grund der Deformierungen am Fahrzeug mussten die Feuerwehren Trennewurth und Marne den PKW unter Inanspruchnahme von technischem Rettungsgerät öffnen. Danach konnte die lebensgefährlich verletzte Fahrzeugführerin aus dem Auto geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden.- Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an. Die Autofahrerin ist zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Ein Abschlepper barg den PKW. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell