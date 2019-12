Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191220.3 Itzehoe: Diebstahl von Kupferblech

Itzehoe (ots)

Zu Beginn der Woche ist es in Itzehoe zu einem Buntmetalldiebstahl gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Montag bis Mittwoch, 12.00 Uhr, entwendeten Unbekannte Kupferbleche im Wert von 60 Euro, die an der Gebäudefront eines Fachgeschäftes in der Feldschmiede angebracht waren.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 in Verbindung setzen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell