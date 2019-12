Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191219.1 Kreis Dithmarschen: Festnahme nach mehreren Bränden

Kreis Dithmarschen (ots)

Nachdem es in der Nacht zu heute zu mehreren Bränden im Kreis Dithmarschen gekommen ist, hat die Polizei in Heide drei Tatverdächtige festgenommen. Ob das Trio für weitere Brandstiftungen im Bereich verantwortlich ist, bleibt zu klären.

Gegen 22.15 Uhr ist in der Wodansberger Straße in Windbergen ein sich auf einem Anhänger befindender Bagger in Flammen aufgegangen. Während das Fahrzeug komplett den Flammen zum Opfer fiel, blieb ein zweiter Bagger unversehrt.

Um 23.40 Uhr kam es dann am Raiffeisenplatz in Meldorf zu einem weiteren Feuer. Hier war ein vor einem Supermarkt stehender Verkaufsanhänger betroffen, der nur unweit des Gebäudes stand. Gegen Mitternacht hatte die freiwillige Feuerwehr die Flammen erstickt, die Schadenshöhe ist noch unklar. An dem Markt selbst entstand kein Schaden.

Nachdem in Ketelsbüttel und in Meldorf außerdem eine größere und eine kleinere Papiertonne Ziel von Brandstiftungen waren, traf es in Hedwigenkoog gegen 0.40 Uhr in der Straße Hirtenstall eine Lagerhalle für Maschinen. Um 01.00 Uhr stand die Halle in Vollbrand und war trotz des engagierten Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr zu retten. Vorsichtigen Schätzungen zufolge ist durch das Feuer ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.

In allen Fällen gingen die Einsatzkräfte erst einmal von Brandstiftungen aus und nahmen schließlich im Zuge der Ermittlungen kurz nach 01.00 Uhr in Heide drei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren fest. Die Tatverdächtigen stammen allesamt aus dem Kreis Dithmarschen und werden voraussichtlich morgen einem Haftrichter vorgeführt. Bis dahin verbleiben sie in der Obhut der Polizei.

Ob die Festgenommenen auch mit den Bränden im Kreis Dithmarschen in der nahen Vergangenheit in Verbindung zu bringen sind, wird sich hoffentlich im Zuge der Ermittlungen der Heider Kripo ergeben.

Merle Neufeld

