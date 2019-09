Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreßberg: Seniorin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Kreßberg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 82-jährige Toyota-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Crailsheimer Straße. Die Frau war von Mariäkappel in Richtung Haselhof unterwegs und kam kurz nach Ortseingang Haselhof aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lkw, dessen 44-jährgier Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Frau wurde zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Crailsheimer Straße ist derzeit (Stand 10:15 Uhr) noch in beide Richtungen gesperrt.

