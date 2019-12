Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191218.6 Heide: Wem gehört dieses Fahrrad? (Folgemeldung zu 191217.2)

Heide (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen nach dem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Lohe-Rickelshof am Montagabend hat die Polizei ein schwarz-türkisfarbenes Herrenrad mit Aufschrift "Phoenix" in Verwahrung genommen. Bisher war es den Beamten nicht möglich, das Zweirad einem Eigentümer zuzuordnen. Möglicherweise steht es im Zusammenhang mit der Tat beziehungsweise dem Täter. Die Ermittler suchen daher Zeugen, die Hinweise auf den letzten Besitzer des Bikes geben können. Diese sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

