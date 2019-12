Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191220.5 Heide: Audi nach Unfallflucht gesucht

Heide (ots)

Am Montag, den 16. Dezember 2019, um 20.05 Uhr kam es auf der Kreuzung Helgoländerstraße - Waldschlößchenstraße in Heide zu einem Unfall. Ein schwarzer Audi Q 5 touchierte im Krezungsbereich einen grauen Ford Mondeo. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Ford entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer des schwarzen Q 5 entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seinen Unfallgegner zu kümmern. Die Polizei in Heide sucht nun nach Zeugen oder Hinweisen auf den schwarzen Audi. Hinweise bitte unter 0481-940.

