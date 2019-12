Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Reifen zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An einem auf dem Parkdeck des Kaufland in der Nadlerstraße geparkten silbernen Mercedes stach am Dienstag ein bislang noch nicht ermittelter Täter die Reifen platt und trat vermutlich auch gegen die beiden Rückleuchten.

Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind momentan noch nicht möglich. Abgestellt hatte der Geschädigte, der sogleich Anzeige beim Polizeirevier in Schwetzingen erstattet hatte, seinen Wagen zwischen 8.40 und 12 Uhr. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten unter Tel.: 06202/2880 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell