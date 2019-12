Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: 15.000 Euro Schaden nach Unfallflucht, Zeugen gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Grundelbachstraße kam es in der Zeit von Montag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der VW einer 51-Jährigen stand geparkt am rechten Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren das Auto. Hierbei entstand an dem VW ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen oder Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben und oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 06201 1003-0 zu melden.

