Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ohne Helm und unter Drogeneinfluss

Achern (ots)

Während einer nächtlichen Streifenfahrt fiel den Beamten gegen 22:15 Uhr ein Rollerfahrer mit Sozia auf, welche beide keinen Schutzhelm trugen. In der Berliner Straße wurde der Roller-Lenker schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass der 15-Jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen stand. Ein daraufhin durchgeführter Urin-Test verlief positiv. Im Anschluss wurde der 15-Jährige für die Blutentnahme in ein Klinikum nach Oberkirch gebracht, ehe er zu seiner Wohnanschrift gefahren und an seine Eltern übergeben wurde.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell