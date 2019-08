Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schützend vor Vater gestellt

Baden-Baden (ots)

Alkoholkonsum und Autofahren passen nicht zusammen. Diese Erfahrung musste ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer in der Nacht auf Freitag bei seiner Fahrt auf der Maximilianstraße in Richtung Eckbergstraße machen. Der 47-Jährige hatte gegen 1:15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage. Der Kontrollverlust dürfte auf nicht angepasste Geschwindigkeit und einen Alkoholpegel von knapp 1,5 Promille des Mittvierzigers zurückzuführen sein. Während der BMW an den Abschlepphaken musste, blieb der Unfallfahrer unversehrt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden hatte sich zunächst der dem Verunfallten nachfolgende Sohn als Unfallverursacher ausgegeben. Nach und nach schlugen das Pendel und die Indizienkette allerdings gegen den 47-Jährigen aus. Der Sohn gestand schließlich ein, seinen Vater schützen gewollt zu haben.

