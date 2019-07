Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jähriger bettelt Reisenden an, dieser greift mit Pfefferspray an - Bundespolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Essen (ots)

Gestern Abend (14. Juli) bat ein 28-jähriger Mann im Essener Hauptbahnhof Reisende um Geld. Daraufhin soll er mit Pfefferspray verletzt worden sein. Wie eine Videoauswertung zeigte, spuckte er seinen späteren Angreifern in das Gesicht.

Gegen 17:30 Uhr meldete sich der Essener bei der Bundespolizei und erklärte, mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Nach Angaben des Mannes habe er auf dem Bahnsteig zu Gleis 11/12 Reisende um Geld gebeten. Zwei Männer auf einer Bank hätten auf seine Frage sofort aggressiv reagiert und ihm direkt Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Wie eine Videoauswertung ergab, gerieten die zwei Unbekannten und der 28-Jährige tatsächlich in Streit. Als das spätere Opfer einen der Männer in das Gesicht spuckte, setzte dieser Pfefferspray ein und sprühte dem Essener in das Gesicht.

Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnung und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen ein.

