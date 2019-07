Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Kölner Bundespolizei informiert über bevorstehende "Waffenverbotszone" im Kölner Hauptbahnhof an den kommenden Wochenenden

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nachdem im vergangenen Jahr bereits in mehreren Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen (Dortmund, Düsseldorf und Köln) sogenannte "Waffenverbotszonen" eingerichtet wurden, ist nun der Kölner Hauptbahnhof zum zweiten Mal für eine Verbotszone an den kommenden vier Wochenenden vorgesehen.

In der Zeit vom 19. Juli 2019, 16:00 Uhr bis 11. August 2019, 20:00 Uhr wird im Kölner Hauptbahnhof eine Waffenverbotszone eingerichtet. Dazu werden verstärkte Kontrollmaßnahmen nach gefährlichen Gegenständen und Waffen durchgeführt.

Täglich nutzen ca. 320.000 Reisende den Kölner Hauptbahnhof. Die Auswertung der Straftaten und hier insbesondere der Tatzeiten ergab, dass gerade an den Wochenenden am häufigsten Gewaltdelikte begangen werden. Im laufenden Jahr (2019) wurden bereits 25 Straftaten mit einem gefährlichen Gegenstand bzw. einer Waffe registriert.

Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin hat per Allgemeinverfügung das Mitführen von Schuss-, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art verboten. Die Ordnungsverfügung gilt an den kommenden vier Wochenenden (19.07.2019 - 11.08.2019) jeweils von Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 20:00 Uhr. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung kann ein Zwangsgeld von 100 Euro verhängt werden. Durch die Kontrollmaßnahmen an den nächsten Wochenenden soll Straftaten vorgebeugt und Reisende sowie Polizeibeamte geschützt werden.

Die Allgemeinverfügung ist im Kölner Hauptbahnhof ausgehangen und auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de veröffentlicht.

Zusatz für die Medienvertreter/innen: Am 19.07.2019 besteht ab 16:30 Uhr die Möglichkeit eine Streife der Bundespolizei bei den Kontrollen zu begleiten. Anmeldung sind unter 0173/5621045 bis spätestens zum 18.07.2019, 09:00 Uhr erforderlich. Für Presseauskünfte steht die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Köln zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell