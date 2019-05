Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits im Zeitraum vom 03.05.2019, 16:00 Uhr, bis zum 06.05.2019, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Fa. für Tragschrauber in der Dornierstraße in Hildesheim. Dabei wurden mehrere hochwertige Helme, Headsets sowie ein Schlagschrauber entwendet.

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zugang in die betreffenden Firmenräume, indem sie zunächst einen ca. 2m hohen Zaun überwanden und anschließend ein Fenster aufbrachen. Bei der Suche nach Diebesgut stießen die Täter auf einen Schlagschrauber der Marke "Milwaukee", sechs schwarze Helme mit Headsets sowie zwei weitere Headsets der Marke "Sennheiser", wobei es sich bei einem Headset um ein In-Ear-System handelt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt in einem mittleren, vierstellingen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum aufgefallen sind.

Ferner werden Bilder der entwendeten Gegentände veröffentlicht mit der Frage, ob diese zwischenzeitlich irgenwo aufgetaucht bzw. gesehen worden sind.

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

