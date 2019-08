Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Verrutschte Stahlträger sorgen für Vollsperrung

Iffezheim (ots)

Eine nicht ausreichend gesicherte Ladung einer Sattelzugmaschine sorgte am Donnerstag gegen 11 Uhr für eine mehrmalige Sperrung der Kreuzung von der B500 zur L75. Der Lkw-Lenker musste aufgrund einer Ampel stark abbremsen, so dass die über 20 Tonnen schweren Stahlträger die Rückwand des Sattelaufliegers durchstießen und in der Rückwand der Fahrerkabine stecken blieben. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 3.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

