Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 2 Personen bei Unfall leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unfall ereignete sich am 17.12.2019 gegen 20:00 Uhr an der Einmündung der B 291/L 598 in Walldorf. Ein 63-jähriger Fahrzeugführer beachtete beim Abbiegen von Oftersheim kommend auf die L 598 nicht die rote Lichtzeichenanlage für seine Richtung. Im Einmündungsbereich kam es daher zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 33-jährigen Frau. Dabei wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und mussten vor Ort kurz ambulant in einem Rettungswagen behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

